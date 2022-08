Retrait des troupes sénégalaises au Mali : l'armée répond...

Depuis quelques jours, des informations faisant état d’un désengagement de l’armée sénégalaise au Mali font le tour des journaux nationaux. Dans le but d’éclairer l’opinion, la Direction de L'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a publié un communiqué pour démentir ces rumeurs.



« Le Sénégal a entamé cette semaine la relève périodique de ses contingents engagés dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), à l'instar d'autres pays contributeurs de troupes », indique la direction.



Elle ajoute : « Il s'agit d'une opération normale de rotation visant à remplacer, nombre pour nombre, les troupes engagées par notre pays sur le théâtre malien depuis 2013 dès les premières heures de la crise, d'abord au sein d'une mission de la CEDEAO (MICEMA), puis de l'Union africaine (MISMA) avant même l'arrivée de l'ONU ».



La note précise que le Sénégal compte aujourd'hui mille trois cents (1.300) hommes et femmes, militaires, gendarmes et policiers au sein de la MINUSMA, ce qui fait du pays le deuxième contributeur de troupes de ce théâtre en termes d'effectifs après le Tchad.



































seneweb