Retraites : une “déferlante d’indignation” contre la réforme de Macron

Comme à l’accoutumée, les chiffres sur la participation aux manifestations du jeudi 19 janvier feront l’objet de longues disputes entre les syndicats et la préfecture. Mais l’effet visuel était indéniable.



“Convoquée par les huit principaux syndicats, la grève nationale contre la réforme des retraites a été très suivie ce jeudi en France”, constate le correspondant à Paris de La Vanguardia.



“Dans tout le pays, les manifestants ont été très nombreux”, écrit le quotidien catalan, qui rapporte ensuite les propos de la CGT, le syndicat estimant à 400 000 personnes le nombre de participants dans la seule ville de Paris.



“Je veux que mes enfants en profitent”

Toujours depuis l’Espagne, mais du côté de Madrid cette fois, le quotidien conservateur El Mundo n’hésite pas à évoquer “une déferlante d’indignation contre la réforme des retraites de Macron”.



Le journaliste de ce média s’est faufilé dans le cortège de la capitale, et il relaye le témoignage d’Alexis, 73 ans :



“Je veux que mes enfants en profitent. Je me suis battu pendant trente ans pour obtenir des droits, et je ne veux pas qu’ils se perdent.”

“La retraite, c’est comme la galette”

De son côté, le correspondant en France du média suisse Le Temps a lui aussi arpenté les boulevards parisiens. L’homme décrit une mobilisation où “les slogans rivalisaient d’imagination”, en en citant un qui lui a paru particulièrement savoureux :



“La retraite, c’est comme la galette, on la veut complète !”

L’ambiance était donc joyeuse et combative. Peut-être même un peu trop chez certains, puisque, comme le rapporte le média francophone, “des groupes agressifs, majoritairement cagoulés, ont fait monter la tension avec des slogans contre la police, des fumigènes, puis des jets de bouteilles. Conséquence : le cortège a été coupé en deux et 20 personnes ont été interpellées.”



En fin de journée, indique enfin The Times, “la police a affirmé que plus de 1 million de personnes ont manifesté dans le pays”.



Des chiffres moins importants que ceux mis en avant par la CGT, qui parle, elle, de plus de 2 millions de manifestants dans l’ensemble de l’Hexagone.



Quoi qu’il en soit, nul ne peut nier que la participation était bien au rendez-vous ce 19 janvier, mais manifestement pas assez pour faire vaciller Emanuel Macron.



En effet, s’exprimant de Barcelone, le président de la République a tenu à défendre une “réforme juste et responsable”, rapporte le média britannique. Pour le locataire de l’Élysée, il faudra donc que celle-ci soit menée jusqu’au bout “avec respect et esprit de dialogue”, mais également, avec “détermination et esprit de responsabilité”.