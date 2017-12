Rétrospective : Les événements marquants de l’année 2017

Yerimpost

Mercredi 1 février – Elimination des Lions à la Can : Le Sénégal a été éliminé de la Can 2017 par le Cameroun à l’issue d’une séance de tirs au but (4-5). Le match était à la portée des Lions qui sont passés à côté à cause d’une attaque défaillante, incapable de trouver le fond des filets adverses.

Mardi 7 mars – Arrestation de Khalifa Ababacar Sall : Incarc éré dans la nuit du 7 mars à la prison de Rebeuss, le maire de la capitale, Khalifa Ababacar Sall, est accusé de détournement de plus de 1,8 milliard de francs cfa prélevés de la Caisse d’avance de sa mairie « sans justification ». Des charges que l’édile de Dakar nie en bloc.

Mercredi 15 mars – Disparition de Al Maktom : Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, khalife reclus des tidjanes, était le fils de Serigne Babacar Sy et petit-fils d’El Hadji Malick Sy, le principal propagateur de la confrérie tidjane au Sénégal à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Mercredi 12 avril – Incendie au Daaka de Medina Gounass : L ’incendie s’était déclaré à cette rencontre religieuse vers 16h. La furie des flammes avait tout emporté sur son passage. Le bilan était lourd. Une dizaine de personnes y avaient perdu la vie.

Samedi 24 juin – Disparition du khalife de Pire : La communauté musulmane perdait à cette date une autre grande figure de l’islam et de la tidjanya : Serigne Moustapha Cissé (1933-2017), khalife général de Pire. Il est décédé à l’âge de 83 ans des suites d’une maladie.

Mercredi 9 juillet – Début de la campagne des Législatives : Cette date a été retenue pour le démarrage de la campagne pour les élections législatives qui étaient fixées à la date du 30 juillet.

Dimanche 30 juillet – Elections législatives : Les députés de la 13e législature ont été élus le 30 juillet suite aux élections législatives tenues à cette date. Ces élections ont été marquées par la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar (B enno Bokk Yakaar), majorité parlementaire sortante, qui soutient le président Macky Sall.

Mercredi 23 Août – Décès de Aliou Sow : Aliou Sow, fondateur du groupe de BTP Compagnie sahélienne d’entreprise (CSE) est décédé en France où il était hospitalisé.

Jeudi 14 septembre – Décès de Djibo Ka : Le Sénégal a perdu ce jour-là une de ses grandes figures politiques. Djibo Ka a été ministre dans les gouvernements de Senghor, Diouf et Wade, avant de se voir confier le poste de président de la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT) par l’actuel président Macky Sall. Il était âgé de 69 ans.

Vendredi 22 septembre – Disparition d’Al Amine : Né en 1928, le khalife général des tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, était à la tête du khalifat depuis le décès de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum.

Samedi 11 novembre – Qualification des Lions au Mondial 2018 : Les Sénégalais ont savouré la qualification des Lions de la Teranga au Mondial 2018. 15 ans après la belle épopée de 2002, Sadio Mané et cie venaient de réécrire l’histoire. Le mérite est partagé.

Jeudi 23 novembre – Disparition de Serigne Bassirou Bara Mbacké : Il était méconnu du grand public. Le vice-khalife de Touba avait fait ses dernières apparitions publiques pendant le Grand Magal de Touba (édition 2017).

Jeudi 14 décembre – Procès de Khalifa Ababacar Sall : Soupço nné de détournements de deniers publics à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a comparu avec ses collaborateurs devant le tribunal correctionnel. Le procès a été renvoyé au 3 janvier 2018.

