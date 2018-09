Retrouvailles Amadou BA et Moussa Sy- Dakarposte l'avait écrit

À peine nommé délégué régional de dakar en charge du parrainage par le PR Macky Sall, AMADOU Ba s'active au profit des populations de son fief, les Parcelles Assainies. Ainsi lors d'une cérémonie dédiée aux enfants des 20 unités à laquelle a participé le Maire Moussa Sy et le Ministre d'état Mbaye Ndiaye, le parrain AMADOU Ba a tenu à rappeler qu'en tant que fils des parcelles, ils sont tous animés par la même volonté qui est de contribuer au développement de la localité.



Ce samedi 15 Septembre au terrain Acapes s'est tenu la cérémonie de clôture des patronages de la participation, un programme d'activités ludiques et éducatives destiné à plus de 1400 enfants des parcelles assainies. Le Ministre AMADOU BA parrain de la manifestation ainsi que beaucoup d'autres responsables des Parcelles Assainies ont tenu à rehausser de leur présence cette manifestation.



L'objectif de cette activité étant de contribuer à l'effort de démocratisation des collectivités éducatives à travers l'organisation de patronage au profit des enfants (1400) résidant dans les 20 unités que comptent les parcelles assainies de Dakar.



Les enfants en ont profité pour faire un compte rendu de leurs activités durant cette période d'apprentissage avec des représentations très instructives devant un parrain très ému.



On a noté aussi la participation de célébrités comme Modou Lo et Pape Diouf venus eux aussi soutenir les enfants.



Le fait majeur aura sans nul doute été la présence du Maire Moussa Sy aux cotés du Ministre Amadou Ba.



Tous deux ont décidé d'unir leur force pour le bien-être des populations des P.A en compagnie du Ministre d'état Mbaye Ndiaye.



Les retrouvailles ont été très chaleureuses, au grand bonheur des populations.



C'est en substance ce qui a été écrit sur le publi reportage de Seneweb



Certes, Moussa Sy n'a pas encore rejoint les grasses prairies marrons, mais wait and see ! Parole de dakarposte !



Voici en dessous ce que dakarposte écrivait il y'a de cela quelques semaines, précisément en Juillet 2018:



Débauchages tous azimuts d’opposants – Moussa Sy dans le collimateur d’Amadou Ba ?



Dakarposte annonçait en exclusivité il y a quelques jours, que l’Apr était en train de concocter un vaste plan de débauchage dans le camp de l’opposition. Nous annoncions notamment que de gros calibres pourraient rejoindre le camp présidentiel et qu’il y aurait des surprises.

Il semble que ce plan est en train d’être mis en œuvre car nos sources, tapies dans les rues et ruelles des Parcelles Assainies nous apprennent que l’équipe de choc du ministre de l’Economie et des finances est en train de démarcher grave le maire, Moussa Sy, réputé proche de Khalifa Sall.

Selon nos sources, Moussa Sy est régulièrement approché nuitamment par des responsables de l’Apr qui souhaitent le voir rencontrer le Président Macky Sall afin de permettre le rapprochement entre les deux hommes et, le cas échéant une alliance électorale. Et il semble que le gars ne soit pas trop réfractaire à l’idée. En attendant, les prochaines semaines nous édifieront.

Quoi qu’il en soit, il est de notoriété que le ministre Amadou Ba qui est particulièrement liquide est particulièrement décidé à faire gagner son candidat dès le premier tour et qu’il ne lésine pas sur les moyens pour débaucher les opposants les plus irréductibles et les plus réfractaires.



Qui vivra verra…



Anna Turpin Dakarposte