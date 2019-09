Retrouvailles : Ce que le président Macky Sall a dit à Abdoulaye Wade après l’avoir déposé chez lui.

Après la prière de ce vendredi marquant l’inauguration de la mosquée Mazalikoul Jinaan, le président Macky Sall et Abdoulaye Wade se sont réconciliés devant le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, du porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre, des dignitaires mourides et des membres des deux délégations.



Après cet acte, le président Macky Sall a déposé son prédécesseur chez lui. Arrivé devant la maison, le président de la République a lancé un appel fort à Abdoulaye Wade.

Macky Sall de l’inviter à taire les querelles et de travailler ensemble pour l’intérêt du pays. Macky Sall a rappelé à Abdoulaye Wade qu’il était comme un père pour lui et qu’il a trop de considération et de respect à son endroit.



Macky Sall de lui dire qu’il a entendu l’appel du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, de se retrouver en tant que père et fils pour la stabilité du pays, mais aussi pour une cohésion sociale.



Le président Macky Sall de dire à Abdoulaye Wade qu’il est disposé à se rapprocher davantage de lui pour le développement du pays.

Il lui a témoigné de sa disponibilité à travailler avec lui pour l’unique intérêt du Sénégal.

Chose qui à l’air de plaire au président Abdoulaye Wade qui a magnifié l’initiative de Macky Sall...





























