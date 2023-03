Reug Reug vs Sa Thiès : Le Cng inflige ses sanctions pécunières !

En attendant de vider le recours de Sa Thiès, le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise (Cng) a infligé des sanctions financières à Sa Thiès et à Reug Reug.







Après le combat, c'est l’heure des sanctions pécuniaires. En effet, Sa Thiès a perdu 1.120.000 francs du reliquat de son cachet, tandis que Reug Reug a perdu 780.000 francs Cfa. Selon Les Échos, le Cng reproche aux lutteurs l’usage de feu dans l'enceinte de l'arène, un dépassement du temps de préparation mystique, le dépassement du temps imparti aux chorégraphies etc.











































































