Réunion d'information sur le processus électoral au Sénégal : enjeux de sécurité et d'organisation

Le ministre de l’Intérieur du Sénégal, Jean Baptiste Tîne, a présidé ce matin une rencontre réunissant des représentants des médias, dans le cadre du processus électoral qui se poursuivra jusqu'au scrutin prévu le 17 novembre 2024.



Cette rencontre a permis d'aborder trois thèmes majeurs : la sécurité, l'organisation de l'élection et des mesures d’adaptation dans les zones impactées par la crue du fleuve Sénégal



Sécurité renforcée : une priorité



Le ministre Tîne a souligné l'importance de la sécurité à l’approche des élections, insistant sur la nécessité de garantir un scrutin libre et transparent. À cet effet, il a rappelé les initiatives de prévention déjà mises en place par le ministère de l’Intérieur, affirmant que 60 % de l’effort consistera en des mesures préventives, qui ont d’ores et déjà permis une diminution notable des accidents et des agressions. Le ministre a également rappelé l’arrêté interdisant la détention des armes en période électorale. Des poursuites judiciaires sont déjà engagées contre des individus suspectés de détenir des armes de manière illégale. Il a également évoqué l’existence d’une nouvelle plateforme visant à faciliter l'interaction entre la population et les forces de défense et de sécurité.



Organisation du scrutin : innovations et modalités



En ce qui concerne l’organisation du scrutin, M. Tîne a affirmé que, les électeurs pourront choisir jusqu’à cinq listes lors du vote. Par ailleurs, les détenteurs d’ordres de mission pourront voter dans le cadre de leur mission, à condition que celle-ci se déroule dans le même département que leur inscription sur le fichier électoral.



Gestion des zone impactées par les inondations : un enjeu vital : la question des inondations survenues autour du fleuve Sénégal a également été abordée. En dépit des inondations dues aux effets du changement climatique, aucune perte de vie n’a été rapportée. Le gouvernement a mobilisé des ressources pour fournir de l’aide humanitaire, en mettant à disposition des tentes, des vivres et des soins médicaux. Tous les centres de vote inondés ont été libérés pour accueillir les électeurs.



Appel à la paix



Enfin, le ministre a lancé un vibrant appel à la paix, déclarant que les élections doivent être une fête démocratique et ne doivent pas être précédées de violence. Il a encouragé la population à éviter toute forme de tension et à se préparer à voter dans un cadre serein et responsable.



En conclusion, la rencontre avec les médias marque l’engagement du gouvernement à protéger le processus électoral et à assurer la sécurité des citoyen(ne)s, tout en mettant en œuvre des mesures pour faire face aux défis actuels, y compris ceux liés aux fake news dans les réseaux sociaux. Le ministre a assuré que les forces de défense et de sécurité sont pleinement mobilisées pour garantir un scrutin pacifique et transparent, et a réitéré l’importance d’une responsabilité collective face à cette échéance électorale.

















































































