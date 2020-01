Réunion du Comité Exécutif de l'APR- Ce que le Pr Macky Sall a dit à ses militants et...

Le Secrétariat Exécutif National de l'Alliance pour la République (SEN) s’est réuni lundi 13 janvier 2020, sous la présidence de Son Excellence Macky SALL, Président de l’Alliance Pour la République.



Après avoir réitéré ses vœux de bonne et heureuse année aux membres du SEN et à l’ensemble des militants et responsables du Parti, le Président est revenu sur son initiative du Dialogue national. A ce sujet, il a réaffirmé son attachement et celui de l’Alliance Pour la République mais également de Benno Bokk Yaakaar à cette démarche de concertation, destinée à construire des consensus forts pour la modernisation de notre démocratie et l’édification économique et sociale de notre pays. Dans cette perspective, le Président de l’APR, a exhorté les représentants de la majorité à rester sur le principe de l’ouverture et du souci du consensus.



Le Président Macky SALL a enfin, fait le point des informations sur la vie du Parti au plan national et de la Diaspora. A ce propos, il a invité les Délégations des Sénégalais de l’Extérieur, à faire reprendre les dynamiques d’animation, de mobilisation et de victoire en réfléchissant notamment autour du bilan des dernières échéances électorales.



Réagissant aux propos introductifs du Président Macky SALL, les membres du Secrétariat Exécutif National ont unanimement salué l’initiative du dialogue national et félicité le Président du Parti pour sa démarche constante de concertation et de recherche du consensus.



Le SEN a également félicité le Président Macky SALL, pour avoir lancé, avec un franc succès, la Journée nationale du nettoiement, qui constitue une initiative importante pour l’amélioration de notre environnement et de notre cadre de vie.



A cet égard, les membres du SEN ont joint leurs voix à celle du Président, pour appeler les militants de l’APR à se mobiliser massivement auprès des Sénégalaises et Sénégalais afin de rendre propres et sains, nos villes et villages.



Par ailleurs, le SEN a adopté une motion spéciale de félicitation au Président Macky SALL suite à la promulgation de la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, ainsi que l’aggravation des peines pour attentat à la pudeur et harcèlement sexuel.



Concluant le débat général, le Président du Parti a demandé aux responsables des structures affiliées, de poursuivre les activités d’animation à la base et de maintenir le lien avec les populations.



Enfin le Président Macky SALL a appelé l’ensemble des responsables et militants de l’APR à renforcer, l’unité, la discipline et la mobilisation pour la réalisation de nos objectifs politiques et la mise en œuvre réussie des politiques publiques en vue du bien-être des populations de notre pays



Fait à Dakar, le 13 janvier 2020



Le Porte-parole national

Seydou GUEYE