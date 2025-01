Réunion secrète à la Bank of America : Le Sénégal cherche à apaiser les tensions sur sa dette

Les annonces du gouvernement sénégalais



Lors d’une réunion virtuelle secrète organisée par la Bank of America, les responsables sénégalais ont assuré aux investisseurs internationaux que l’audit des finances publiques du pays serait prêt dans les semaines à venir. Selon des sources proches du dossier, rapportées par l’agence Bloomberg, cette réunion téléphonique a permis au gouvernement de clarifier la situation financière du Sénégal, dans un contexte où les préoccupations liées à la gestion de la dette publique se multiplient.



Les engagements face à la Cour des comptes



Au cours de la même réunion, des responsables du ministère des Finances ont indiqué que le gouvernement comptait mettre en œuvre toutes les recommandations de la Cour des comptes relatives aux conclusions de l’enquête sur les finances publiques. Toutefois, les sources n’ont pas précisé la date à laquelle ces recommandations seront rendues publiques. La confidentialité de la réunion a été soulignée, les responsables ayant insisté pour rester anonymes.



Une initiative pour rassurer les investisseurs



L’objectif principal de cette conférence téléphonique, selon les sources, était de rassurer les investisseurs sur la stabilité financière du pays et l’état de la dette. L’initiative est survenue à un moment où le Sénégal, comme d’autres nations africaines, fait face à des défis économiques complexes, exacerbés par une dette publique élevée. Les responsables sénégalais ont cherché à souligner leur transparence en matière de gestion financière, tout en promettant de prendre des mesures pour assurer la pérennité de l’économie du pays.



La discrétion de la Bank of America



Le porte-parole de la Bank of America a refusé de commenter la réunion, renforçant ainsi le caractère privé de cette rencontre. Les détails sur le contenu précis des discussions sont restés sous silence, mais l’objectif semblait clair : apaiser les tensions et rassurer les investisseurs quant à la capacité du gouvernement sénégalais à gérer la situation financière. La question reste maintenant de savoir si cet engagement suffira à restaurer pleinement la confiance des investisseurs à long terme





























