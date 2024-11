Révélation : « Le sélectionneur des Lions sera dévoilé en décembre… » ( Augustin Senghor)

Le Sénégal a conclu en beauté la 6e et dernière journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 en battant le Burundi 2-0, ce 19 novembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Déjà qualifiés avant cette rencontre, les Lions de la Téranga ont livré une prestation solide, illustrant leur supériorité dans le groupe L, trônât à 16 point.





Interrogé sur la performance de l’équipe nationale, Augustin Senghor a salué le bilan globalement satisfaisant des Lions. « En ce qui concerne le bilan de ces éliminatoires, je pense que c'est un bilan positif. Beaucoup s'étaient posé des questions lors du premier match contre le Burkina, où nous avions été rattrapés dans les derniers instants. Mais derrière, nous avons pu gérer ces éliminatoires de manière parfaite », a-t-il affirmé.



Le président de la FSF a également souligné la maîtrise avec laquelle les Lions ont conclu leur campagne. « Je ne dirais pas qu'on a terminé en roue libre, mais on peut dire qu'on a terminé de manière très maîtrisée cette compétition. Cela témoigne de la qualité des joueurs, du staff technique et de l'organisation. »





Avec le départ d’Alioune Cissé, ancien sélectionneur, des interrogations avaient émergé sur la capacité du Sénégal à maintenir son niveau d’excellence. « Nous avons vu que, malgré le départ d’Alioune, le staff technique et les joueurs ont su relever le défi ensemble. C’est une belle leçon de cohésion et de résilience », a-t-il ajouté.





Quant à la question du choix du futur entraîneur, le president de la fédération reste prudent quant la prolongation du coach intérimaire Pape Thiaw: « Il est encore trop tôt pour se prononcer. Un comité exécutif se réunira pour définir des critères précis. Nous privilégierons toujours l’expertise nationale, fidèle à notre vision. Nous voulons un sélectionneur capable de poursuivre le travail d’Alioune et d’incarner nos valeurs. »



Le président de la FSF a conclu en précisant que le nouveau staff devrait être connu d’ici la fin de l’année, soulignant la nécessité de maintenir un système qui fonctionne. Une continuité qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour les Lions en route vers la CAN 2025.













































