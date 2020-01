Révélation de Mame Mbaye Niang sur les encagoulés du régime

Invité de l’émission Faram Facce, le chef de cabinet de Macky Sall s’est prononcé sur sur les responsables de la coalition présidentielle qui complotent contre le Chef de l’Etat. Mame Mbaye Niang a fait savoir que « le président est au courant de tout ce qu’ils font. Je ne suis pas là pour donner des noms mais, quand on se réveillera un bon jour et qu’ils soient exclus, qu’ils ne soient pas surpris. Le chef de l’État est bien conscient de ce qui se passe et de tout ce qu’ils mijotent. Le moment venu, il prendra les décisions convenables »

















igfm