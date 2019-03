Révélation de Serigne Mountakha Mbacké : « Serigne Touba m’est apparu en rêve…

« C’est ici, dans ce carré que Serigne Touba m’est apparu en rêve », a-t-il, en confié, dans des propos rapportés par L’Observateur. Et de poursuivre, « je l’ai vu entrer par cette porte et se diriger vers mois. Je me suis mis par terre pour le saluer des deux mains, tout en remerciant le Ciel pour cette rencontre ».



Serigne Mountakha Mbacké ajoute, « comme je dors toujours avec un bonnet, à un moment, j’ai senti que je ne l’avais pas enlevé. C’est quand j’ai voulu enlever mon bonnet que le marabout s’est retiré ». Des révélations qui ont ému l’assistance.