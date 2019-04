Révélation de l’un des Thiantakones : "la fosse commune était prête à accueillir Ababacar Diagne qui n'était pas mort"

Révélation de l’un des Thiantakones :

L’affaire du double meurtre de Madinatoul Salam fait ses révélations. L’un des accusés, Massamba Fall informe que l’une des victimes était encore en vie lorsque lui et ses condisciples s'apprêtaient à l'enterrer.



« Vers 1 heure du matin, la fosse commune était prête pour recevoir les corps de Bara Sow mort et de Ababacar Diagne qui avait encore un tout petit souffle de vie », confie-t-il.



Avant de tenter de se laver à grande eau. «J’ai été accusé à tort. Je n’ai pas assisté au convoi mortuaire d’inhumation. J’ai seulement aidé mes condisciples à cacher les deux corps. J’ai tenu pendante l’un deux (Ababacar Diagne). Mais « je n’avais pas identifié le corps », souligne-t-il.



Le procès ouvert mardi 23 avril 2019, va reprendre ce mercredi devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour. 19 ThiantaKones et leur guide Cheikh Béthio Thioune vont comparaître. Ce dernier est jugé par contumace.



