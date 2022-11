Révélations de Cheikh Amar: Oumar Sarr et Cie accusés d'avoir pris de...

C'est un Cheikh Amar revanchard qui s'est adressé à la presse pour régler ses comptes avec des ministères qui lui doivent de l'argent, comme celui de l'Agriculture et des Mines, et d'autres personnes. A l'en croire, "ils me doivent beaucoup d'argent et j'attends que justice soit rendue. Je ne suis pas mort, je suis bien là. Cela veut dire que si je meurs, mes enfants n'auront rien du tout. Porter plainte n'a rien servi d'autant qu'on s'est prononcé plusieurs fois dans les médias", a-t-il fait savoir.