Révélations exclusives sur le meurtre de la gérante du multiservice EMS....L'identité du présumé meurtrier dévoilé... Khassimou Ba, qui voulait baptiser son fils, ce dimanche, a commis l'irréparable... Kiné Gaye n'était pas enceinte...

Dakarposte, qui a cherché à en savoir un peu plus sur ce qu'il est convenu d'appeler le cas de la gérante du multiservices sis à Pikine Rue 10 , en sait davantage.



Chose cocasse: en "creusant", la rédaction de dakarposte a failli tomber des nues en apprenant que, contrairement à ce qui a été annoncé un peu partout, la défunte Kiné Gaye, n'était pas, du tout alors en état de grossesse.

Les perspicaces limiers du commissariat central de Dakar ont été les premiers à constater que la regrettée gérante n'était pas enceinte.

Son époux, "cuisiné" (entendu) sur procès verbal a, d'ailleurs, balayé d'un revers de main cela. Il nous revient, en effet, que lui-même n'en revenait pas lorsqu'il a été annoncé ça et là l'état de grossesse de son désormais ex épouse.

"Certes, elle souhaitait ardemment tomber enceinte, malheureusement son rêve ne se réalisera jamais" glisse une dame, qui a vu naitre et grandir Kiné Sy, comme on la surnommait.



Cela dit, dakarposte, qui a enquêté à l'image des limiers, est en mesure de révéler que lors de l'autopsie, il a été remarqué des traces sur la dépouille.

En clair, l' analyse a permis d'établir que la dame décédée a subi de nombreux traumatismes, autrement dit elle s'est bagarrée avant de rendre l'âme des suites de ses blessures causées par des coups . Qui luis seront fatales. Khassimou Dia, son bourreau, qui n'est autre que son superviseur, a également eu des blessures.



S'agissant de ce dernier, dakarposte a appris de bonnes sources que les policiers de la Sureté Urbaine , chargés de l'enquête, se sont appesantis sur son superviseur, nommé Khassimou Ba. Qui, était tenu de renflouer les caisses de l'agence pour les besoins des opérations de transferts d'argent communément appelés Wave, Orange Money, Western Union, Monay Gram, entre autres.

En fait, les enquêteurs, comme annoncé par dakarposte n'ont pas seulement privilégié l'allégation d'une agression.

Ils se sont dits que l'Alpha et l'Oméga de ce crime doit bien connaitre les lieux. Comment comprendre qu'il n'y pas eu d'effraction de la cabine où se trouvait la défunte gérante alors qu'elle s'était enfermée dedans au moment des faits?

Et de fil en aiguille, ils ont réussi à faire tomber dans leur nasse le superviseur, Khassimou Ba. Qui, aussi bizarre que cela puisse paraitre, avait des blessures à la main.



Poussé jusque dans ses derniers retranchements, Ba varie dans ses déclarations. Il intriguera alors les limiers. Mieux, il donnera une version différente de celle écrite dans le carnet de notes de la victime épluchée par la police.

Il nous revient qu'au lieu de deux millions de nos pauvres sous dévalués versés dans les caisses, Khassimou Ba dira avoir remis 5 millions 500 mille Fcfa à Kiné Gaye.

Interrogé, le propriétaire de l'agence battra en brèche. Il confirmera plutôt les écrits de la défunte gérante de son établissement.



Concernant sa blessure à la main, Khassimou jurera la main sur le coeur qu'il était tombé en transes après la découverte de la mort de Kiné Gaye.



"Une des connaissances du présumé meurtrier a confirmé que Ba avait les mêmes blessures avant la découverte macabre" fait savoir une source au parfum de l'enquête.



Perspicaces, les éléments de la SU finiront par découvrir que c'est à cause du gap dans le versement que le superviseur choisira de commettre l'irréparable.

En termes moins sibyllins, Khassimou Ba, qui devait baptiser l'enfant mis au monde par sa femme, avait un besoin impératif d'argent. "Sa femme lui mettait la pression. Jusqu’au jour du drame où il lui envoie un message pour lui dire que le problème d’argent a été réglé" renchérit notre informateur.



Khassimou Ba est au moment où sont écrites entre les mains de la police nationale. Tout le reste n'est que légende !













