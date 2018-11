Révélations sur l’appétit chinois en Afrique

Qui a financé le nouveau pont géant du Mozambique ?



Le président mozambicain, Filipe Nyusi, a inauguré samedi 10 novembre à Maputo un pont suspendu de 680 mètres de long, construit et financé par des entreprises chinoises. Cet ouvrage s’élève à 141 mètres au-dessus de la Baie de Maputo, entre la capitale et le district de Catembe, jusqu’à présent reliés uniquement par un ferry. Il favorisera « la connexion entre le nord et le sud de l’Afrique par la route et à travers notre pays », s’est félicité le président mozambicain, estimant qu’il aidera aussi son pays à développer le tourisme.





Comme beaucoup d’infrastructures en Afrique, la construction de ce pont suspendu, qui a débuté en juin 2014, a été confiée à une entreprise chinoise, Road and Bridge Corporation. C’est également la Chine qui a financé en quasi-totalité (à 95 % précisément), via des prêts, les coûts de construction, d’un montant de 785 millions de dollars (692 millions d’euros). L’ambassadeur de Chine au Mozambique, Su Jian, qui assistait à l’inauguration, a indiqué que le Mozambique était l’une priorité en termes de politique étrangère pour Pékin.



► Pourquoi la Chine s’intéresse-t-elle tant à l’Afrique ?



Pékin n’en a jamais fait mystère : économiquement et diplomatiquement, le continent africain revêt désormais une importance considérable aux yeux des dirigeants chinois. D’abord parce qu’il est riche en matières premières et permet ainsi à la Chine de combler son immense déficit. Mais aussi – les Chinois l’ont mieux compris que leurs concurrents – parce que l’Afrique est aussi un formidable marché à conquérir.



Le géant asiatique y déverse par milliards toutes sortes de produits de grande consommation fabriqués à bas coûts dans les usines du pays. Il construit aussi à marche forcée la majorité des infrastructures qui manquent tant au continent : rénovation du chemin de fer Addis-Abeba – Djibouti, construction d’une nouvelle ligne ferroviaire Nairobi-Mombasa, d’autoroutes au Cameroun, etc. Des investissements salués par les gouvernements locaux, qui espèrent ainsi accélérer leur développement économique.



Résultat, la Chine est devenue le premier partenaire de l’Afrique. En moins de vingt ans, les échanges commerciaux entre les deux géants ont plus que décuplé, passant à 188 milliards de dollars en 2015, trois fois plus que le commerce de l’Afrique avec l’Inde, la France et les États-Unis réunis.



► Quel est le risque pour l’Afrique ?



Début septembre, à l’occasion du 3e sommet Chine-Afrique, Xi Jinping s’est à nouveau engagé à accorder aux pays africains quelque 60 milliards de dollars (52 milliards d’euros) d’aide et de prêts pour les trois années à venir. Des prêts souvent moins regardants que ceux du FMI ou de la Banque Mondiale. Avec cette politique, Pékin est de plus en plus souvent accusé d’encourager le surendettement des pays africains, pour prendre le contrôle de ressources stratégiques en cas de défaut de paiement. « Ce n’est pas un repas gratuit », avait par exemple mis en garde la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, en avril.



Car la dette publique moyenne en Afrique subsaharienne ne cesse de grimper et atteignait 57 % du produit intérieur brut (PIB) en 2017. Certes, cet endettement reste soutenable dans la plupart des pays. Il est aussi largement inférieur à celui de bien des États européens, mais la croissance économique, les taux d’emprunt et le consentement à l’impôt ne sont pas non plus comparables d’un continent à l’autre. Dans sa dernière estimation sur le sujet, le Fonds monétaire international affirmait que six pays étaient désormais en situation de surendettement. L’an dernier, deux ont déjà fait défaut : la République démocratique du Congo et… le Mozambique.