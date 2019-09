Révélations sur la colère noire de Macky Sall

Selon l’agenda officiel communiqué par laPrésidence, Macky Sall qui participait

depuis ce mardi, à Brazzavile à la 5ème édition du Forum Investir en Afrique qui devait prendre fin ce 12 septembre devait en- suite se rendre à Ouagadougou

(Burkina Faso) pour prendre part, ce 14 septembre 2019, au sommet extraordinaire de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (Cedeao) sur le terrorisme. Le même communiqué du service de presse de la Présidence renseignait que le retour, à Dakar, du Président, était prévu le 14 septembre, après le sommet.

Libération a appris de sources autorisées que Macky Sall a écourté hier son séjour au Congo et il ne se rend plus au Burkina. La raison ? La gestion catastrophique des dernières inondations qui ont presque englouti des villes comme Rufisque. «Le Président n’est pas content. alors pas du tout et il

faudra s’attendre à des mesures fortes », renseigne une source très sûre qui révèle d’ailleurs que Macky Sall qui est arrivé à Dakar hier a convoqué un conseil des ministres extraordinaire pour ce jeudi12 septembre

2019.