Révélations sur la disparition de Diary Sow

La disparition de la meilleure élève du Sénégal a été confirmée hier par L’ancien ministre de l’éducation nationale et par ailleurs parrain de cette dernière .



D’après nos informations, c’est vers 18h que le consulat du Sénégal a saisi la police après une alerte de l'établissement. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la dernière fois que Diary Sow a badgé au niveau de sa résidence remonte au 4 janvier dernier. Ses camarades ne l’ont pas vue depuis lors et elle ne répond ni au téléphone ni au mail. Serigne Mbaye Thiam confie au journal l’observateur que les services de l’ambassade et du consulat du Sénégal sont mobilisés pour la retrouver.





Pour rappel des étudiants sénégalais avaient posté des tweets pour des SOS avant de les retirer. Une demande du Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger (sgee) qui a ordonné leur suppression.