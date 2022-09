Révélations sur la grosse bagarre à l'Assemblée nationale entre députés...

Les radars fureteurs de dakarposte, déployés au niveau de hémicycle, révèlent (images à l'appui)qu'une bagarre a éclaté mercredi entre députés élus.



Il nous revient qu'à l'origine de cette vive altercation, l'opposition , particulièrement Guy Marius Sagna, accuse le "pouvoir de vouloir falsifier les bulletins de vote". Faux selon nos confrères de dakaractu. "Les députés après plus de trois heures d’attente pour le début de l’installation de la 14ème législature, ont fait monter la température. En effet, c'est la député de Benno Amy Ndiaye Gnibi qui a déclenché les hostilités en fustigeant la longueur des pourparlers chez ses collègues de l’opposition. Quelques minutes après le protocole de l’assemblée à commencé à distribuer des enveloppes « kaki » aux députés de Benno. Ce qu’a fustigé ceux de l’opposition qui Guy Marius en tête ont tenté de récupérer les enveloppes. Un brouhaha indescriptible s’en est suivi. Les mots on l'imagine ont volé bas" lit-on sur dakaractu



Dakarposte tient d'une autre source que certains députés de l’inter coalition YAW-WALLU fustigent la liste uninominale proposée par le secrétariat de l’Assemblee nationale sur 4 candidats pour le poste de Président. Il s’agit de : Amadou Mame Diop (BBY), Barthélémy Dias, Ameth Aïdara et Mamadou Lamine Thiam (tous de l’inter coalition YAW-WALLU)

La bande à Barth et Guy désirent qu’on mettent les couleurs choisies pour chacun des 4 candidats d’après le RI de l’AN.

Ce qui est à l’origine de tiraillements entre députés y’a quelques minutes au sein de la plénière.



Comme on le voit sur les vidéos devenues virales, Guy Marius et Abass Fall ont pris le carton qui contenait les bulletins avant de les déchirer. Spontanément, des députés de la majorité et des opposants au régime marron ont failli même failli en venir aux mains, si d'autres volontés ( élus comme eux ) ne les avaient pas séparés.



Comme dans n'importe quel lieu de vie, l'Assemblée nationale a son règlement intérieur. Un pavé de plusieurs pages en l'occurrence, qui prévoit l'organisation des débats dans l'hémicycle, détaille les procédures législatives.



En somme, il y'a des règles élémentaires de bienséance auxquelles doivent se plier tous les députés (opposition comme pouvoir). Bien entendu, des sanctions sont encourues en cas de non respect. À bon entendeur...