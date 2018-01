Révélations sur la liste des maçons Sénégalais ... Massaly du PDS cité... (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE )

Dakarposte en sait davantage sur les innombrables maçons Sénégalais. Il nous revient en effet que le jeune responsable libéral Mohamed Lamine Massaly "est franc maçon". Selon notre interlocuteur, cet acteur politique " ne peut pas le nier car il fait partie de Alpha International, connu comme une loge maçonnique ,et son parrain n'est autre que l'ancien ministre des affaires étrangères du Gabon. Il sera d'ailleurs à Dakar pour participer à leur réunion prévue dans la capitale Sénégalaise à partir de ce 3 Janvier 2018. C'est Bernard Lancelot qui est le patron de Alpha International. Ils sont très puissants, assez influents. A preuve, ils ont joué un rôle prépondérant à l'avènement du candidat Macron devenu chef de l'Etat Français. Je vous dis d'illustres personnalités Sénégalaises , Africaines bref du monde entier sont des maçons." Poussé jusque dans ses derniers retranchements, notre source révèle qu'un architecte de renom y figure au même titre que qu'un célèbre acteur culturel Sénégalais...Aussi des guides...religieux (vous avez bien lu!) sont- ils cités au nombre des grosses légumes maçons, de même qu'un Monsieur très discret, jamais marié ,au carnet d'adresses en or , souvent parrain de certaines mondanités. Nous avons pu glaner qu'un directeur d'une grande entreprise pétrolière du Sénégal en fait partie, "bref les maçons du pays font plus de 2.000 et ils évoluent dans tous les secteurs. Ils seront tous à la réunion de Dakar. Malheureusement pour vous de la presse et les curieux, ce conclave sera à huis clos. Tout un hôtel a été réservé pour la circonstance " Dakarposte a beau tenté de joindre Massaly. En vain. N'empêche, le site des exclusivités lui est ouvert.