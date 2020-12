Révélations sur le futur coach du PSG

SA SITUATION : UN CHÔMEUR GRASSEMENT PAYÉ SANS PRESSION

C'est forcément une condition clef quand on se sépare d'un coach en cours de saison. Il faut regarder qui sont les techniciens disponibles sur le marché pour reprendre les rênes de l'équipe. Et s'il y a du beau monde actuellement (Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti, Maurizio Sarri…), Mauricio Pochettino, qui va s'engager selon plusieurs médias dès que les avocats de Thomas Tuchel ont trouvé un accord avec Paris, reste l'un des profils les plus désirés depuis son départ de Tottenham en novembre 2019.



Ces dernières semaines, l'Argentin, régulièrement évoqué depuis son limogeage dès qu'un gros club songe à changer de coach, a ainsi été annoncé sur les tablettes du Real Madrid, mais surtout de Manchester United en cas de départ d'Ole Gunnar Solskjær. Chômeur le mieux payé du monde du football - Tottenham continue de lui verser 8,5 millions d’euros annuels tant qu'il n'aura pas un nouveau banc -, l'ancien patron des Spurs attendait cependant la situation idéale à ses yeux pour repartir. "J'attends de sentir quel est le bon projet pour moi, quelle est la bonne voie à suivre", expliquait-il récemment à Sky Sports. Paris cochait visiblement toutes les cases.





SON PROFIL : UN COACH RÉPUTÉ… AU PALMARÈS VIERGE

Si Mauricio Pochettino possède toujours une belle cote sur le marché, ce n'est pas un hasard. Débarqué sur le banc des Spurs en 2014-2015, dans la foulée d'une saison convaincante avec Southampton, l'ancien de l'Espanyol Barcelone a fait un travail remarqué pendant de longues années sur les bords de la Tamise. Dans le nord de Londres, il a installé les Spurs dans le "Top 4" de la Premier League pendant quatre ans. Avec sa science tactique ou son leadership, ce meneur d'hommes, apprécié de ses vestiaires, a aussi réussi la prouesse de guider Tottenham vers une finale de Ligue des champions, la première de son histoire, perdue devant Liverpool (2-0).



Si son travail de bâtisseur à Tottenham a été salué, l'Argentin, qui se montre assez flexible tactiquement en fonction des adversaires, demande beaucoup d’intensité à ses joueurs. Seul hic et non des moindres : il n’arrive pas à conclure. Et n'a ainsi pas le moindre titre à son palmarès en tant que coach. Finaliste de la Ligue des champions en 2019, finaliste aussi de la Coupe de la Ligue anglaise en 2015 et vice-champion d'Angleterre en 2017, il s'est toujours contenté des places d'honneurs. Paris espère bien cela changera.



SON PASSÉ : IL CONNAÎT LA MAISON ET A MÊME ÉTÉ CAPITAINE À PARIS

C'est le genre de détail qui compte. Notamment aux yeux des supporters. Avant de s'installer sur les bancs de l'Espanyol Barcelone, de Southampton et donc de Tottenham, Mauricio Pochettino est déjà passé par la maison parisienne.

L'ancien défenseur central a évolué deux saisons au PSG, de 2001 à 2003. Recruté par Luis Fernandez pour être le leader de sa défense, il a même été capitaine à plusieurs reprises. De quoi partir avec quelques bons points auprès des fans parisiens.