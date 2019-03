Révélations sur le séjour à Abu Dhabi du Pr Macky Sall

Ce n'est pas fortuit que celui qui préside aux destinées du Sénégal jette son dévolu sur Abu Dhabi pour se reposer durant cette période que l'on peut appeler de transitoire au seuil de la cérémonie de prestation de serment.

Aux confins de l’Orient, cette destination lumineuse avec ses iles, ses musées et ses somptueux hôtels, bref l’autre mégapole des Emirats Arabe Unis est en passe de faire de l’ombre à sa voisine, Dubai.

En soixante ans à peine, Abu Dhabi ,ce petit village de pêcheurs de perles est devenu une ville ultra-moderne, hérissée de gratte-ciels ; une sorte de New York des sables.

Mais, ne pensez pas que Macky y lézarde. Loin de là. Des informations en possession de dakarposte, le chef de l'Etat est, officiellement, l’invité d’honneur de son Altesse Sheikh Mohammed Bin zayed Al Nahyan, à l’occasion des jeux olympiques spéciaux qui s’ouvrent aujourd'hui.

Il nous revient cependant que la coopération bilatérale entre le Sénégal et les Émirats arabes unis sera également au menu des entretiens avec le prince héritier.

Comme vous le voyez sur ces images, le "gardien de la Constitution" pour paraphraser Haj Mansour Mbaye, consacre son temps à la recherche de nouvelles relations, de nouvelles clés pour ouvrir, pourrait-on dire de nouvelles portes; bref Macky "vend" la destination Sénégal.



Le Pr Sall profite donc de son séjour à Abu Dhabi, considérée comme la destination culturelle du Moyen-Orient pour recevoir des officiels et hommes d'affaires émirati. Nous avons appris que tous sont convaincus de l'attractivité et des perspectives d'avenir au Sénégal offertes par le Président Macky Sall, concernant notamment le Port du Futur, l'énergie, le Tourisme et l'’Hôtellerie.



Avec sa restreinte délégation, dont son conseiller à la Diplomatie, "le chef de l'Etat a déroulé, par on ne sait quelle alchimie, des stratégies pertinentes sur la promotion de l’investissement au Sénégal" nous souffle une de nos sources à Abu Dhabi avant de renchérir: "tous (ceux qui ont été reçu) saluent la manière apaisée, gracieuse, légendaire de vivre ensemble du peuple Sénégalaise, mais surtout leur maturité ".



En outre, Macky saisira l'opportunité offerte pour cogiter sur un certain nombre de sujets, particulièrement le prochain attelage gouvernemental. Et, parole de nos radars fureteurs, ils seront nombreux ces "feuilles mortes" (certains ministres et Directeurs Généraux ) qui seront mis au rancart pour n'avoir pas, du tout alors mouillé le maillot.



Wait and see!