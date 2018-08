Révélations sur les derniers moments de Kofi Annan sur terre

La famille et la fondation de Kofi Annan ont fourni des informations supplémentaires sur ses derniers moments. Dakarposte a appris que l’ancien Secrétaire général de l’ONU serait tombé malade lors d’un voyage en Afrique du Sud et a été transporté en Suisse pour y être soigné.



La veuve du défunt diplomate, Nane Maria, a révélé au président ghanéen, Nana Akufo-Addo, que son mari était mort paisiblement dans son sommeil.



La Fondation Kofi Annan a confirmé cette information dans un communiqué publié sur Facebook, ajoutant que les enfants de l’îcone, Ama, Kojo et Nina, étaient à ses côtés pendant ses derniers instants.



" C’est avec une immense tristesse que la famille Annan et la Fondation Kofi Annan annoncent le décès de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, survenu ce samedi 18 août après une courte maladie. "



La fondation appelle au respect de la vie privée de la famille de Kofi Annan alors qu’elle pleure et prépare ses funérailles.



La mort de l’ancien secrétaire général des Nations unies a plongé les Ghanéens dans la tristesse. Le président Akufo-Addo se dit profondément attristé par son décès et a présenté ses condoléances à la famille du défunt diplomate.