Revivez l'ambiance chez le désormais Premier ministre, Amadou Ba, peu après sa nomination ! (VIDÉOS)

Comme vous le voyez sur ces images parvenues à dakarposte, peu après sa nomination à la primature, c'était la liesse chez le nouveau chef du gouvernement sous nos cieux.



Inutile d'être devin pour subodorer que durant toute cette journée du dimanche, les "mendiants de la République" vont encore rôder autour d'Amadou Ba et de sa fratrie biologique.

L'ancien argentier de l'Etat, qui ne voyait et/ou n'entendait plus la quasi totalité de ses "amis", plutôt des "mendiants de la République" -parce qu'écarté de l'ossature gouvernementale- ferait mieux de les éviter et se concentrer sur les priorités de l'heure.



La machine de préoccupations des "mendiants de la République", des "amis" d'Amadou Ba, qui festoient chez lui, depuis hier soir, n'en demeure pas moins la chasse aux avantages matériels et financiers.

Leur technique d'approche est variée : l'aplaventrisme, les courbettes ou les ronds de jambes.

Devant les grilles du convoité palais présidentiel, les ministères et les entreprises, les "mendiants de la République" testent les flatteries les plus fines et les plus grosses pour avoir un peu du jackpot.

Ces mouches ont rôdé autour d'Amadou Ba lorsqu'il était "tout puissant" ministre des finances avant de le plaquer lorsqu'il était sur la touche. Ces mêmes mouches , sans vergogne, ont migré vers le nouveau chef du gouvernement (sur le podium).



Comme disait l'autre, le Sénégal est un pays spécial.



En tout cas, Amadou Ba, loin d'être une tête de linotte, a du pain sur la pain sur la planche.





