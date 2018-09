Révocation de Khalifa Sall : "Le processus a été enclenché depuis 2017"

La révocation de Khalifa Sall de son poste de maire de Dakar, serait le résultat d'un plan de liquidation politique minutieusement orchestré par le pouvoir depuis longtemps. C'est l'affirmation d'Idrissa Diallo, maire de Dalifort, invité du Grand jury de la Rfm, ce dimanche.

"Nous ne nous laisserons pas faire et nous allons porter le combat pour l'élection de Khalifa Sall à la présidentielle de 2019, jure le coordonnateur national du parrainage du candidat Khalifa Sall. Ils ont peur de Khalifa Sall mais nous allons le parrainer et l'installer au palais."

Idrissa Diallo affirme que la justice n'a pas les moyens d'empêcher la candidature de Khalifa Sall car, signale-t-il, elle ne sera pas dans les délais.

"Khalifa Sall est éligible et sera candidat. Khalifa a un destin présidentiel et sera à la course à la présidentielle", insiste Diallo.