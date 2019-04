Rewmi sur le Discours du 3-Avril: « Nous attendons de Macky qu’il quitte le palais »

Le parti Rewmi d’Idrissa Seck « n’attend rien » du discours à la nation que le président de la République Macky Sall va livrer ce 3 avril à l’occasion du 59ème anniversaire de la fête de l’Indépendance. C’est en tout cas l’avis de Daouda Ba, porte-parole adjoint du parti, qui considère que Macky Sall est un «Président illégitime ».

« Pour son adresse à la nation d’aujourd’hui, il ne le fait pas en tant que Président légitime. Donc, ce que nous attendons de lui, c’est qu’il sache qu’il est président sortant, qu’il a été désavoué par les Sénégalais à cause de son échec. Nous attendons de lui qu’il sorte du palais, qu’il sache qu’il est un Président illégitime, qu’il ne continue pas de forcer les choses », a martelé Daouda Ba. Allant plus loin dans ses explications, l’adjoint du docteur Abdourahmane Diouf d’ajouter : «Au sortir du 24 février, les Sénégalais ont majoritairement exprimé leur désir de changement. Malgré cela, nous avons vu hier un homme se présenter devant des chefs d’Etats étrangers et des personnes triées sur le volet pour être désigné président de la République. Nous ne le reconnaissons toujours pas. Il faut qu’il se plie à la volonté du peuple ».

A cet effet, le responsable politique de Rewmi invite le Président Sall à «partir dans la paix et la sérénité ». Car, soutient M. Ba, «c’est ce que les Sénégalais veulent, nous n’attendons de lui aucune promesse de plus. Il a promis des choses qu’il n’a pas tenues ».