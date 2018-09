Rfm : Les remplaçants de MIK et ASD connus

Les émissions "Remue-ménage" et "Grand-jury" ont de nouveaux animateurs. Bineta Diallo prend la place d'Alassane Samba Diop et Antoine Diouf celle de Mamadou Ibra Kane.

Respectivement ancien Directeur de la Rfm et Directeur général du Groupe futurs médias (Gfm) de Youssou Ndour, Alassane Samba Diop et Mamoudou Ibra Kane ont démissionné pour " prendre leur destin en main".