« Rien ne brisera le duo Diomaye–Sonko » (Par El Malick Ndiaye)

Unis par une estime réciproque, une loyauté sans faille et une vision partagée celle d’un Sénégal fort, souverain, prospère et uni. N’en déplaise à ceux qui guettent leur échec !



Rien, absolument rien, ne saurait briser le lien indéfectible qui unit le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Ensemble, ils portent les intérêts de la nation en bandoulière, avec une détermination inébranlable à réformer et à réussir.



Je le dis avec force : que les Sénégalais soient rassurés, que les patriotes se mobilisent, et que chaque responsable du parti s’engage résolument à fédérer les forces vives pour soutenir pleinement l’action gouvernementale.



En ces temps décisifs, il est plus que jamais impératif de dépasser les postures individuelles, de faire bloc, et de nous rassembler autour de l’essentiel. Derrière le Président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko, serrons les rangs. Unis, nous tracerons le chemin d’un Sénégal réconcilié avec lui-même, fidèle à ses valeurs, porté par ses convictions, et tourné vers un avenir de justice et de progrès partagé.



Ces deux hommes incarnent un engagement total au service du pays. Leur fidélité à la parole donnée, leur ancrage dans les réalités du peuple et leur vision audacieuse de l’avenir font d’eux un tandem solide, une source d’inspiration pour toutes les générations.



Leur relation dépasse les sensibilités, transcende les divergences, et résiste aux vents contraires les vents de la division. Qu’ils se calment : aucune tempête ne se lèvera !



Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n’ont jamais perdu de vue cette vérité essentielle : ce qui les unit est infiniment plus grand que ce qui pourrait les diviser. Leur parcours commun nous enseigne une leçon fondamentale : l’avenir du Sénégal repose sur la cohésion, la loyauté, et le respect des idéaux de souveraineté, de justice sociale et de développement.



« Le seul combat qui vaille est celui contre les difficultés que les Sénégalais endurent », a rappelé le Président de la République ce 14 juillet.

« La parole de l’État engage, et il faut la traduire en actes, avec méthode, exigence et efficacité », a martelé le Premier ministre, ce même jour.



Deux déclarations qui disent tout de la convergence de vues entre ces deux hommes d’État.



Joyeux anniversaire, Monsieur le Premier ministre, notre leader !

En ce jour symbolique, nous vous réaffirmons notre attachement, notre confiance et notre engagement sans réserve à vos côtés. Que cette nouvelle année vous apporte force, santé et réussite dans la noble mission que vous accomplissez pour notre pays.



Vive le Sénégal, un Sénégal juste, souverain, debout et porteur d’espérance !



El Malick Ndiaye

Secrétaire national à la Communication

PASTEF – Les Patriotes