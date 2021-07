Riposte contre la Covid-19: Départs et mises à l'écart des "cerveaux", Abdoulaye Diouf Sarr seul dans le...

Le vide s’est rapidement fait autour du ministre de la Santé et de l’Action sociale, désormais étrangement esseulé dans une bataille loin d’être maîtrisée et avec une communication des plus inquiétantes.



Exemplaire dans la gestion au début de la pandémie de Covid-19, le Sénégal semble de plus en plus débordé par la crise sanitaire. Inquiétante illustration de ce virage dangereux imposé par la troisième vague : les principales têtes de gondole de la communication autour du dispositif de riposte, sont aujourd’hui à l’écart ou en retrait.



Autour du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le vide semble désormais abyssal... À force d’attirer toute la lumière sur lui, le voilà désormais bien seul sur scène.



Les Sénégalais ont vite fait de jubiler, croyant avoir vaincu le virus qui perturbe le monde depuis son apparition à Wuhan, en Chine. Depuis quelques temps, le pays est embourbé dans une 3e vague aux allures inquiétantes et l’organisation de la riposte sanitaire semble loin d’être maîtrisée.



Les populations ont très vite rabattu le masque, laissant le virus Delta prendre ses aises, tandis que les autorités donnent l’air d’avoir perdu le fil. Du coup, les records de nouvelles contaminations s’enchaînent. De 476 cas quotidiens, effaçant les 402 connus lors de la 2e vague, l’explosion de cas a dépassé les 1700 cas en un jour, dans cette nouvelle flambée.

































