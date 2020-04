Risque de Coronavirus: Colère des habitants de Liberté 6 contre les «clandos»

Les véhicules clandos qui assurent la navette entre Liberté 6 et Ouakam, ont fini d’installer la psychose chez les populations de ce quartier.



Pour les habitants de Liberté 6, ces clandos constituent des vecteurs de transmission du Covid-19. Elles s’en sont ouvertes aux conseillers municipaux, pour que le maire Santy Agne prenne un arrêté interdisant la circulation de ces véhicules. Mais, le maire n’a pas réagi depuis plus d’une semaine. Maintenant, les clandos sillonnent les voies intérieures des Sicap avec le risque de faire propager le virus dans cette zone. Les populations riveraines ont ainsi décidé de prendre en main le problème si le maire Santy Agne ne réagit pas d’ici à la fin de la semaine.



Il y a des risques d’affrontements entre les populations et les conducteurs des véhicules «clandos».