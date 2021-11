Rixe mortelle à Colobane- Le charretier Yoro Touré est décédé après avoir reçu plusieurs coups de tesson

Dakarposte a appris que les faits ont eu lieu dimanche dernier à Colobane précisément à l'intersection qui fait face à OIT-Sénégal. Une violente bagarre a éclaté entre deux jeunes. L’issue a été fatale pour l’un d’entre eux.

En effet, le nommé Yoro Touré sur l'image, a reçu plusieurs coups de tesson. "Yoro et le menuisier Mamadou Diba se sont mutuellement blessés à l'arme blanche" fait savoir une source, au fait de cette rixe mortelle. Yoro rendra malheureusement l'âme peu après son évacuation à l'hôpital Général de Grand Yoff.



Entendu par les perspicaces limiers du commissariat de police de la Médina, Mamadou Diba, également blessé, est passé à table. Il laissera entendre qu'il aurait pris fait et cause pour un gamin malmené par feu Yoro Touré. S'ensuivra leur bagarre qui vire, malheureusement, au drame.



Aux dernières nouvelles, Mamadou Diba, habitant Colobane, a été déféré ce mardi matin au parquet de Dakar.