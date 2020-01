Rond-Point Sips : une femme sauvagement tuée

Une femme âgée environ 25 ans, a été retrouvée sauvagement tuée, ce lundi matin, dans la banlieue de Dakar, selon la Télévision Futurs Médias. Et de préciser que la victime a été poignardée plus précisément à Pikine Guinaw Rail non loin de l’autoroute à péage (rond-point Sips).



Le corps de la dame a été découvert à côté de la mosquée du quartier. Le niveau de l’insécurité est devenu inquiétant.













