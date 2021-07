Route Nationale numéro 2: un mort et plusieurs blessés dans un grave accident de voiture à hauteur de PIRE

Convenons-en, certains comportements au volant sont encore aujourd’hui la cause de trop d’accidents mortels ou avec blessés graves.



La distraction est la cause la plus souvent mentionnée par nombre de limiers et pandores dans leurs rapports d’accidents. Les sources de distraction sont nombreuses : la tentation de regarder son téléphone cellulaire, de manger ou de boire au volant, les conversations avec les autres passagers, etc. Avant de prendre le volant, assurez-vous d’éviter ou d’éloigner toute source de distraction qui pourrait nuire à vos réflexes.





L’alcool au volant est responsable de décès depuis plusieurs années. Aussi, la vitesse n'en demeure pas moins responsable plusieurs décès et blessés graves.



Le saviez-vous? En milieu urbain, le risque d’être impliqué dans un accident double à chaque tranche de 5 km/h au-dessus de la limite permise. Ainsi, si chaque conducteur réduisait sa vitesse de croisière de 5 km/h, le nombre de décès et de blessés graves diminuerait de 15 %.



La fatigue au volant est responsable de 20 % des accidents mortels et de 23 % de l’ensemble des accidents avec dommages corporels. La plupart des conducteurs surestiment leur vigilance et sous-estiment leur fatigue.



En tous cas, comme vous le voyez sur ces images exclusives à l'actif d'un des radars fureteurs de dakarposte, un grave accident de la route a eu lieu ce samedi dans l'après midi. Il s'agit d'une collusion entre plusieurs véhicules.

L'accident a eu lieu sur la route nationale numéro 2 à hauteur de Pire.



Une fois sur place, les secours, alertés, n'ont fait que constater le décès d'une personne. Plusieurs autres individus inconscients pour ne pas dire des blessés graves ont été rapidement transportés, nous revient-il, à l'hôpital Elhaj Abdoul Aziz Sy de Tivaoune.



Les forces de l'ordre appelées sur les lieux de l’accident ont procédé au constat de ce grave accident.



Nous y reviendrons amplement!