Routes cahoteuses à la Cité Keur Gorgui- Depuis Paris, "Akhenaton " dézingue Barthélémy Dias

Lefait le tour du monde avec ses " j'ai eu le plaisir de...". Il est connu pour sa propansion à distribuer des chèques et bons Auchan au nom d'un social qui ne produit pas de richesse. Nous avons lutté dure et battu campagne pas pour ça mais bien pour la prise en charge effective des problématiques quotidennes des Dakarois.est une demande économique avant d'être une attente et une réponse sociale. Il est temps de secouer le cocotier pour envoyer ses élus au travail . Le moment de grâce est fini. On sera désormais à l'affût comme nous l'a si bien conseillé le 1er maire adjoint de la ville de, en l'occurrence Mr Abass Fall. J'espère qu'il prendra son courage ferme pour inviter son collègue maire de Dakar à descendre des avions et à quitter les hôtels de luxe pour répondre efficacement et favorablement aux attentes structurelles des pauvres habitants de la capitale sénégalaise. On n'a pas battu campagne et voté pour ça ! Ça suffit !