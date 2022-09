Royaume-Uni : le coût exorbitant des funérailles d'Elizabeth II

Rédigé par Dakarposte le Lundi 19 Septembre 2022 à 14:16

Si le montant exact des dépenses engendrées par les funérailles d'Elizabeth II n'est pas encore connu, les contribuables britanniques ont appris que la facture sera payée avec leurs impôts. Cette information fait grincer des dents, surtout au moment où l'inflation atteint des records et que de plus en plus de citoyens ont du mal à s'en sortir. Le jour férié décrété ce lundi 19 septembre risque de précipiter le pays dans la récession, avec une nouvelle chute du PIB prévue au troisième trimestre.