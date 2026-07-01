Rudi Garcia (Belgique) avant le match face aux Lions : «On a bien étudié le Sénégal»

Rudi Garcia était avant tout content des conditions prévues pour ce match face aux champions d'Afrique, qui se jouera à "domicile" à Seattle : "Les conditions seront bien meilleures que lors du match face à l'Egypte. Il fera plus frais, plus couvert. Il ne manque qu'un peu de pluie pour avoir un terrain idéal."



Le sélectionneur pourra compter sur un groupe quasiment au complet - "ce qui n'a pas encore été le cas depuis le début du tournoi" - pour ce seizième de finale, hormis Zeno Debast "qui aura besoin d'un peu de temps pour revenir à son meilleur niveau", même si ce dernier a repris les entraînements collectifs avec le groupe : "C'est une belle satisfaction de revoir Debast à l'entraînement mais on n'aura pas besoin de lui demain. On a montré de belles qualités défensives depuis le début du tournoi."



"Il n'y a pas de match facile, nous devons avant tout appuyer sur nos qualités"



Rudi Garcia n'a cependant pas voulu en dire davantage sur les onze joueurs qu'il comptait aligner ce mercredi : "Peu importe qui est dans le onze. J'ai besoin de tout le monde car à chaque fois que j'ai fait cinq remplacements, ils ont tous apporté. Lukaku et Saelemakers, quand ils marquent (face à la Nouvelle-Zélande, NdlR), ils sortent du banc."



Même si la Belgique affronte un des huit meilleurs troisièmes, Garcia ne pense pas qu'il s'agira d'un match facile : "Il n'y a pas de match facile. Prenez l'Allemagne qui a perdu. Quand on rentre dans cette phase, vous pouvez passer en gagnant ou via un nul. Le Paraguay l'a prouvé. On a bien étudié le Sénégal mais nous devons avant tout appuyer sur nos qualités."













































Igfm