Rufisque/Noo Lank noo bagn : Les manifestants se prononcent

Avec la participation de la population Rufisquoise, le collectif départemental Noo Lank a tenu sa manifestation ce vendredi devant le jardin public. Lors de cette rencontre, des citoyens lambda ont décrié la hausse du prix de l’électricité et ont exigé la libération de Guy Marius Sagna. Parmi eux, M. Abibou Diop soutient lui que « le chef de l’Etat nous avait fait la promesse de réduire le prix du courant à la veille des élections pour nous conduire à voter pour lui. L’augmentation du courant signifie l’augmentation de toutes les denrées. » Mr Diop d’ajouter que « Guy Marius n’a absolument rien fait car ce n’est pas la première fois que quelqu’un s’accroche aux grilles du palais, peut être que ce sont des impérialistes comme la France qui ont donné l’ordre pour qu’on le prenne." Il pense que « la jeunesse sénégalaise doit sortir et faire un bloc pour dire non à ce régime dictatorial. » Selon Bineta Boye, citoyenne, cette hausse est un coup dur qui affecte la population sénégalaise car cela a occasionné l’augmentation des denrées de première nécessité. Le porte-parole du collectif départemental Noo Lank de Rufisque a profité de l’occasion pour préciser que ce n’était pas une marche qui a été prévue, mais plutôt un rassemblement au niveau de la Senelec. «Lorsque l’autorité nous a appelé pour une négociation, nous lui avons dit que s’il ne pouvait pas nous autoriser à le faire devant la Senelec, qu’il nous permette au moins de le faire au jardin public », a-t-il déclaré.