Ruiné et largué : L'émigré envoie la sextape de son ex à Adamo et se fait arrêter

Une affaire de vengeance défraie la chronique à Mbacké. Un émigré domicilié dans cette commune a été arrêté, hier, par la brigade de recherches de Touba, pour avoir partagé la sextape de son ex-dulcinée.



Selon des informations de Seneweb, le mis en cause a été jugé à deux reprises pour les mêmes faits par le tribunal de grande instance de Diourbel.



Selon l’économie des faits relatés par l'émigré, la commerçante l'a délesté d’une vingtaine de millions de francs Cfa, avant de le trahir.



Il explique : "J'envoyais fréquemment de l'argent à ma copine. Nous avons déjà un projet de mariage. Malheureusement, quand je suis retourné au bercail pour concrétiser notre union, elle a fait volte-face. Ainsi, j'ai demandé à mon ex-dulcinée de me restituer mon dû."



Elargi de prison, C. D. a récidivé en "envoyant la sextape de son ex-petite amie à Adamo". Et ce ressortissant sénégalais établi en Allemagne a évoqué l'affaire à travers son live via Instagram. La vidéo obscène sera diffusée par Kocc sur son site, d'après des confidences faites à Seneweb.



Écœurée, la victime, M. D. C. a saisi la gendarmerie à travers une plainte. Ainsi, C. D. a été arrêté pour la troisième fois pour cette même affaire. Le ‘’modou-modou’’ est actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de Touba.