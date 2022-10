Rush vers Tivaouane – Peu de cas d’accident mais les tarifs du transport flambent

À l’occasion du Gamou annuel célébrant la naissance du sceau des Prophètes Nabiyoul Rahma (Seydouna Mohamed, PSL ), les fidèles Tidjanes ont pris d’assaut les chemins qui mènent à Tivaouane, la capitale de la Tidjiniya.

A cette occasion, plusieurs accidents de la circulation ont été notés ces dernières années. Aussi, pour y remédier, les autorités ont mis en place un dispositif sécuritaire afin d’assurer aux pèlerins les meilleures conditions de transport en toute sécurité.

Mais il y a un bémol. Bonnes conditions de sécurité certes, mais qu’en est-il des tarifs exigés par les transporteurs. Comme on devait s’y attendre ils ont multiplié leurs tarifs par trois, quatre, voire cinq fois plus que le tarif normal.

Les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent qu' aux Baux maraîchers les cars proposent le transport vers la ville sainte au tarif de 3000 francs cfa au minimum. A la Patte d’Oie, il faut débourser entre 4000 et 5000 f de nos pauvres sous dévalués pour aller à Tivaouane tandis qu’à Keur Massar, certaines transporteurs, au vu du rush, exigent pas moins de 5000 par voyageur.

C’est donc la galère, mais les pèlerins n’ont pas le choix s’ils veulent prendre part à cet événement annuel aux côtés du Khalife général des Tidjanes.

Cette forme de racket des transporteurs sur les clients est récurrente. A chaque fois qu’il y a une fête religieuse ou une manifestation religieuse qui doit rassembler des centaines de milliers de personnes, ils en profitent pour s’en mettre plein les poches. L’Etat devrait donc sévir pour y mettre fin, afin de soulager les populations qui peinent déjà à joindre les deux bouts et qui doivent se saigner à blanc pour accomplir leurs dévotions.









