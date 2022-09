Russie : une fusillade dans une école fait au moins 13 morts dont 7 enfants

Au moins neuf personnes, dont cinq enfants, ont été tuées au cours d'une fusillade dans une école d'Ijevsk, capitale de la république d'Oudmourtie dans le centre de la Russie, ont annoncé ce lundi les autorités russes, ajoutant que le tireur s'était suicidé.



"Les policiers ont retrouvé le corps de l'homme qui a ouvert le feu. Selon nos informations, il s'est suicidé", a indiqué le ministère russe sur Telegram, relayant des informations emmenant des autorités de la république d'Oudmourtie.



Selon le dernier bilan fourni par le Comité d'enquête de Russie, au moins "13 personnes, dont six adultes et sept mineurs," ont été tuées revoyant à la hausse un précédent bilan de six victimes de cette fusillade qui s'est produite dans l'école n°88 d'Ijevsk. Cette même source a ajouté que 14 enfants et 7 adultes ont été blessés.





Le suspect "portait un t-shirt noir à la symbolique nazie et une cagoule", ont également indiqué les enquêteurs, précisant que "son identité est en train d'être établie".



Poutine dénonce un "acte de terroriste inhumain"

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé plus tard dans la matinée ce lundi un "acte de terroriste inhumain" après cette fusillade.



"Le président pleure profondément la mort de personnes et d'enfants dans cette école où un attentat terroriste a été perpétré", a également indiqué à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.