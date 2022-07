SA COPINE LIBRE, SON HÉBERGEUR RESTE EN DÉTENTION

L’enquête se poursuit dans l’affaire de l’évasion de Pape Mamadou Seck. En effet, la dame qui a été présentée comme étant la copine du fugitif et arrêtée en même temps que lui à Darou Karim a recouvré la liberté. Après audition, les enquêteurs de la Sûreté urbaine (SU) ont jugé nécessaire de la libérer. Parce qu’elle n’a rien à voir avec son évasion du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. D’ailleurs, lors de son audition, Pape Mamadou Seck, par ailleurs membre présumé de la « Force spéciale » l’avait blanchie. Cependant, elle reste à la disposition des enquêteurs.



Concernant l’hébergeur du fugitif, il reste derrière les barreaux. Il lui est reproché d’avoir aidé Pape Mamadou Seck à se rendre à Darou Karim, en mettant à sa disposition une moto et de l’avoir hébergé. De son côté, le mis en cause principal a essayé de défendre le contraire face aux policiers en vain.



















































