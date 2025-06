SA THIÈS TERRASSE ENCORE ZARCO ET SE RAPPROCHE DU TRÔNE

L’Arène nationale a vibré, ce dimanche 22 juin 2025, au rythme d’un combat explosif qui vient tout juste de livrer son verdict : Sa Thiès de l’écurie Double Less a une nouvelle fois dominé Zarco de Grand Yoff Mbollo. Le jeune frère de Balla Gaye 2 signe ainsi une précieuse victoire, la 16ᵉ de sa carrière en 19 combats, confirmant sa suprématie sur un adversaire qu’il avait déjà battu en 2011.



La confrontation, très attendue quatorze ans après leur premier duel, a tenu en haleine un public survolté. Zarco espérait laver l’affront du passé et capitaliser sur sa belle série de six victoires, dont une retentissante face à Gris Bordeaux. Mais ses espoirs se sont envolés face à un Sa Thiès déterminé et conquérant.



Pour Sa Thiès, ce succès est un véritable bol d’air après son revers contre Eumeu Sène. Il se repositionne dans la course à l’élite et peut nourrir de nouvelles ambitions vers le titre de Roi des arènes. Quant à Zarco, cette défaite freine brutalement ses rêves d’un choc contre Balla Gaye 2.



L’arène retient son souffle : Sa Thiès vient de rappeler qu’il faudra encore compter avec lui dans la hiérarchie des poids lourds de la lutte sénégalaise.







































