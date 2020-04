SADIO MANÉ, KALIDOU KOULIBALY ET MBAYE NIANG VONT VERS UN ÉTÉ AGITÉ

Les internationaux sénégalais Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Mbaye Niang (Rennes, France) et Kalidou Koulibaly (Naples, Italie) devraient animer le marché des transferts durant l’été prochain, selon des publications sportives et des observateurs du football international.

Les trois internationaux devraient susciter beaucoup d’intérêt, en dépit de la pandémie du coronavirus qui aura un impact sérieux sur les finances des clubs, selon les mêmes sources.



Devenu un footballeur majeur dans le championnat anglais et une pièce maîtresse à Liverpool (élite anglaise), l’attaquant sénégalais Sadio Mané, âgé de 28 ans, sera au centre des questionnements à la fin de la saison.



Même s’il a été déclaré intransférable par les Reds en passe de gagner le championnat anglais, une première depuis 30 ans, le leader technique des Lions risque de se poser des questions si l’offensive prêtée au Real Madrid à son égard se confirmait.



Avec la Ligue des champions gagnée en 2019, le titre en Premier league, Sadio Mané pourrait être tenté d’aller jouer en Espagne et dans le club mythique du Real Madrid.



Comme l’a suggéré Diomansy Kamara, son prédécesseur en sélection nationale et chroniqueur

sur Canal Plus, son club de Liverpool n’a pas joué franc jeu lors du Ballon d’or 2019.



En compétition avec le Néerlandais Virgil Van Dyik, l’establishment de Liverpool a pris et fait cause pour le défenseur central, finalement arrivé 2-ème dans la course au Ballon d’or derrière l’Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), le gagnant du titre.



Et dans la quête du Ballon d’or, le trophée individuel majeur dans la carrière d’un footballeur, il serait inspiré d’aller voir ailleurs.



Relancé à Rennes (France), Mbaye Niang qui avait affolé les recruteurs à son plus jeune âge, alors qu’il faisait ses débuts au SM Caen, est redevenu un attaquant qui compte et qui suscite des convoitises.



Parlant de l’intérêt de l’OM, l’attaquant auteur de 11 buts en championnat cette saison a reconnu que c’était quelque chose de ‘’flatteur’’.



‘’Cela signifie que mon travail est apprécié. Si demain l’OM m’appelle, la question à se poser ? Je réfléchis’’, a-t-il dit dans un entretien sur les réseaux sociaux.

Prêté dans un premier temps à Rennes, Niang a été acheté définitivement par le club breton, actuel 3-ème de Ligue 1 avec lequel il est sous contrat les quatre prochaines années.



Malgré cet intérêt, rien n’est encore acté, l’OM ayant de sérieux problèmes de trésorerie.



Annoncé à chaque fin de saison partant, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly devrait cette fois-ci quitter Naples (Italie). Sa prochaine destination devrait se dessiner entre Manchester United (Angleterre) et le Paris-Saint-Germain (France).



Dans le cadre du renouvellement de leurs effectifs, les deux clubs ont approché les conseilleurs du défenseur international sénégalais qui n’est pas opposé à un départ du sud de l’Italie.



S’il n’a pas réussi une grande saison, notamment à cause des blessures, le défenseur de 28 ans est pourtant visé pour remplacer le capitaine du PSG, Thiago Sylva, en fin de contrat dans la capitale française.



Du côté de Manchester United, il y a besoin de recomposer la défense qui tarde à faire le poids dans la course aux places qualificatives en LDC.

























aps