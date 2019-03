SADIO MANÉ, LE TEMPS DE BRILLER

L’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise), Sadio Mané, actuellement en grande forme, sera très attendu ce mercredi contre le Bayern Munich pour la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions, son équipe étant dans le besoin d’un résultat positif pour continuer dans cette compétition.



L’attaquant sénégalais, auteur d’un doublé ce dimanche contre Burnley (4-2), a ainsi largement contribué à la victoire des Reds, un résultat qui permet à son équipe de rester en course pour le titre national.



En quête d’un titre aussi bien individuel que collectif, le natif de Bambaly (sud) est conscient de l’importance du match de mercredi et de la vitrine qui lui sera ainsi offerte pour se montrer sous son meilleur jour.



Face à un adversaire aussi prestigieux que le Bayern, qui a réussi à contraindre Liverpool au partage des points (0-0) lors de la manche aller, Jürgen Klopp, coach allemand des Reds, aura besoin de toutes ses stars.



Sadio Mané en l’occurrence, se trouve dans la forme de sa vie, selon le technicien allemand qui avait conduit Liverpool en finale de la Ligue des champions en 2018.



Mané compte déjà 16 buts en Premier League cette saison, soit son meilleur total depuis son arrivée en Angleterre en 2014 à Southampton.



Contre le Bayern Munich, le technicien allemand pourrait être tenté de donner les clefs de son attaque au footballeur sénégalais.



Cette rencontre, en plus de son importance pour la suite de la Ligue des champions, oppose Liverpool à une équipe du Bayern Munich qui avait privé Klopp de cette Ligue des champions alors qu’il dirigeait Dortmund.



C’était en 2013, le Bayern avait battu 2-1 Dortmund, d’où un air de revanche sur ce Bayern-Liverpool.



A 26 ans, l’international sénégalais a plus que jamais besoin de marquer davantage les esprits, ce qui passe déjà par ce match de mercredi pour mettre la première cerise sur le gâteau d’une saison 2018-2019 qui pourrait être marquée par le retour au premier plan de Liverpool.



En course pour le titre national qui n’a plus été gagné par Liverpool depuis 1990, les Reds n’ont d’autre choix que de briller chez le champion d’Allemagne en titre pour espérer poursuivre leur chemin et gagner à nouveau en Ligue des champions, leur dernier sacre dans cette compétition remontant à 2005.



Pour Sadio Mané, ce sera l’occasion d’un premier tournant dans la saison, en attendant la plus grande fête du football africain, la CAN 2019, prévue en Egypte à partir du 21 juin.