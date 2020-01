SADIO MANÉ NE RENTRERA PAS À DAKAR : LIVERPOOL GÂCHE LA FÊTE

Sadio Mané ne sera pas à Dakar. L’attaquant sénégalais sacré "Ballon d’or africain 2019", hier en Egypte, rentre finalement à Liverpool. L’avion affrété par son club est parti du Caire pour se poser à Liverpool.



Selon les explications de son staff, le jet privé n’a pas obtenu l’autorisation d’atterrir à Tunis, contraignant l’avion à rallier Liverpool. Mais, des sources qui requièrent l’anonymat, soufflent que le joueur n’a jamais obtenu l’autorisation de son club pour venir à Dakar. La cérémonie de "Sargal" (Hommage), prévue à Dakar avait été organisée par des proches de Mané, une structure dénommée "SM 10", basée à Dakar, en collaboration avec son équipementier, "New Balance". Lesquels cherchaient à convaincre le club à lui accorder la permission de venir à Dakar. Les raisons avancées par Liverpool : la faveur n’avait pas été accordée à Salah, vainqueur du trophée en 2017 et 2018. De plus, cette escale lui causerait plusieurs jours sans préparation avec une surcharge émotionnelle en pleine saison.



Mais, les autorités sénégalaises continuent d’espérer que Liverpool va le libérer au moins après son match de ce week-end. Un lobbying est en train d’être mené en haut lieu pour que la cérémonie puisse se tenir. Samedi, Liverpool se déplace à Londres pour affronter Tottenham à 17h30. Reste à voir si le club va céder à la pression et autoriser un déplacement express.



Sadio Mané, était attendu à Dakar, ce mercredi à 15 heures. Un accueil populaire et une cérémonie d’hommage, présidée par le chef de l’Etat, étaient prévus, cet après-midi, au Musée des civilisations noires.

























