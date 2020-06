SADIO MANÉ, PREMIER SÉNÉGALAIS VAINQUEUR DE LA PREMIER LEAGUE !

Historique ! Trois décennies après son dernier titre de champion d’Angleterre, Liverpool FC retrouve le sommet de la Premier League. Le club anglais est officiellement champion de la saison 2019-2020, après sa large (4-0) victoire hier face à Crystal Palace, conjuguée à la défaite de son dauphin, Manchester City, freiné par Chelsea.



Ce sacré des Reds permet à Sadio Mané d’accrocher à son tableau un premier titre de vainqueur de la prestigieuse Premier League anglaise, qu’il a découverte en 2014, sous le maillot de Southampton, en provenance d’Autriche (RedBull Salzbourg).



Très précieux depuis qu’il a rejoint Liverpool en 2016, Sadio Mané a une nouvelle fois réalisé une belle saison sur le plan individuel, inscrivant 15 buts et délivrant 7 passes décisives en 28 matchs de championnat, des chiffres qui font de lui le 2e joueur le plus décisif, derrière Mouhamed Salah (17 buts, 7 passes), dans la quête de ce sacré historique.



Le numéro 10 de Liverpool et des Lions est également le premier footballeur sénégalais à avoir remporté le titre de Champion d’Angleterre.



Le seul bémol de la saison aura été, sans doute, l’élimination précoce en huitièmes de finale de la Ligue des champions, par l’Atletico de Madrid. Mais quand on est champion d’Europe en titre et après deux finales consécutives sur la scène continentale, on peut bien pardonner aux Reds de se contenter allègrement de la couronne nationale qui a si longtemps refusé leurs têtes.