SAINT-LOUIS | CINQ PÊCHEURS PÉRISSENT DANS UN CHAVIREMENT DE PIROGUES À LA BRÈCHE, LE CLPA APPELLE À PLUS DE VIGILANCE

Cinq pêcheurs ont perdu la vie, samedi, dans le chavirement de deux pirogues au niveau de la brèche de Saint-Louis, selon Mamadou Sarr, chargé de communication du Comité local de pêche artisanale (CLPA). Cet incident tragique met en lumière les dangers associés à la traversée de cette zone maritime périlleuse et soulève des questions sur le respect des consignes de sécurité.



Les deux pirogues, transportant des pêcheurs originaires du Gandiol, une localité située au sud de Saint-Louis, ont rencontré des difficultés en traversant la brèche. Quatre pêcheurs sont toujours portés disparus, tandis que le corps d’un des occupants de l’autre pirogue a été retrouvé, a précisé Mamadou Sarr.



Le chargé de communication du CLPA a déploré que certains propriétaires de pirogues n’aient pas respecté les consignes de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), qui avait émis un avertissement concernant une houle dangereuse. « Un drapeau rouge avait été hissé pour dissuader les pêcheurs de partir en mer, mais certains ont ignoré cette alerte », a-t-il rappelé.



Mamadou Sarr a souligné la nécessité de renforcer la surveillance au Port polonais pour dissuader les récalcitrants. Il a également exprimé des inquiétudes sur la politisation du problème de la brèche, appelant à des solutions structurelles.



Face à la dangerosité de la brèche, Mamadou Sarr a plaidé pour la construction d’un port de pêche qui permettrait aux piroguiers de ne pas recourir à cette voie dangereuse pour débarquer leurs produits. Il a cité en exemple le port de pêche érigé à Ndiagio, en Mauritanie, comme une solution à adopter. En attendant, il recommande un balisage de la brèche pour améliorer la sécurité maritime.



Ce drame met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et de sensibilisation pour prévenir de tels incidents à l’avenir. Le CLPA reste engagé dans la recherche de solutions pour protéger les pêcheurs et garantir leur sécurité en mer.

























































Rts