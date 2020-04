SAINT-LOUIS : DÉMARRAGE DES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION DES MARCHÉS ET LIEUX PUBLICS

Le Service d’hygiène et la mairie de Saint-Louis, ont entamé lundi, une grande opération désinfection des marchés et des quartiers de la ville dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, a constaté l’APS.



L’opération supervisée par le maire de la ville, Mansour Faye, a noté la présence des représentants du comité régional de lutte contre le coronavirus.



Selon Idrissa Diallo, chef de la brigade du service régional d’hygiène, cette opération cible les marchés et autres lieux publics, grâce à l’appui de la municipalité.



Un important dispositif est mis en place avec des appareils de pulvérisation en moteur et en mode manuel pour la désinfection de ces lieux, a-t-il indiqué.



La première opération concerne les marchés de Sor et de Ndar-Toute, avant d’être élargie aux autres marchés de la ville.



Pour le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, il s’agira aussi de sensibiliser les populations et de les protéger contre la pandémie du Covid-19.



’’Le service régional d’hygiène va démarrer une opération de désinfection d’envergure de tous les lieux publics. Les agents d’hygiène et des retraités du service vont accompagner cette grande mobilisation pour arriver à des résultats probants, pour contribuer à la lutte contre la propagation du virus’’, a-t-il soutenu.



Il a lancé un appel aux populations pour une parfaite collaboration avec les agents du service d’hygiène afin de gagner la guerre contre le coronavirus.

































aps