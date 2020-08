SAINT-LOUIS : LANCEMENT DE L’OPÉRATION DE DISTRIBUTION DE 26.000 POUBELLES AUX MÉNAGES

Alioune Badara Diop, l’adjoint au maire de Saint-Louis (nord), a lancé samedi, l’opération de distribution gratuite de 26000 poubelles aux ménages dans le cadre du projet ’’zéro déchet dans la ville’’.



Les 26.000 poubelles ont été acquises grâce à l’appui de l’Agence de développement municipal (ADM) et du partenaire BP, a-t-il expliqué,



Selon lui, cette option "une concession, une poubelle" permettra aux ménages des 33 quartiers de la commune de "lutter contre l’insalubrité pour améliorer le cadre de vie des populations".



Le conseil municipal est en train de mettre en place au niveau de la ville plus de 30 bennes tasseuses pour collecter les ordures ménagères, a annoncé Alioune Diop, par ailleurs directeur de l’Office des lacs et cours d’eau (OLAC).



D’ailleurs, a-t-il ajouté, la mairie, appuyée par le service d’hygiène, a déjà procédé au saupoudrage de tout le territoire communal en cette période hivernale.



"Des opérations de nettoiement ont été effectuées dans plusieurs quartiers de la commune, dans le cadre de la politique +Ville propre+. La ville de Saint-Louis s’est inscrite dans ce sillage pour être parmi les villes les plus propres du pays", a-t-il fait savoir.







































aps