SAISIE DE PRÈS DE 4 MILLIARDS DE FAUX BILLETS À DAKAR- Deuxième retour de parquet pour les faux-monnayeurs Cheikh Kane et Laye Ba ...Leurs complices toujours en cavale...

Et, l'on reparle ce qu'il est convenu d'appeler le scandale du faux-monnayage pour révéler la der des ders.



Il revient à dakarposte que les que les deux falsificateurs, mis aux arrêts par les perspicaces limiers du commissariat de police surnommé "4ème arrondissement" de la Médina, ont bénéficié de deux retours de parquet.



Aux dernières nouvelles, ils ont été derechef présentés ce mercredi matin au maitre des poursuites (entendez le Procureur).



En effet, Ablaye Ba, se disant commerçant et habitant Liberté 6 et le nommé Cheikh Kane domicilié à Cambérène, tombés dans la nasse de la police, sont encore acheminés sous bonne escorte jusqu'à la redoutée cave du parquet de Dakar.



Dans la foulée, dakarposte est en mesure de révéler que les policiers de la Médina, renforcés depuis l'éclatement de cette affaire par des éléments de la Sureté Urbaine, recherchent activement deux autres présumés membres de la bande de faux-monnayeurs. Il s'agit, précisément, de ressortissants Ivoiriens, qui, aussi bizarre que cela puisse paraitre, se sont volatilisés.



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, dans le cadre de leur mission de surveillance du territoire, les agents des forces de l’ordre mettent régulièrement en place des contrôles routiers. Ceux-ci ont pour objectif de responsabiliser les usagers de la route en les obligeant à se montrer respectueux de la réglementation routière entre autres.

De nos recoupements menés d'arrache-pied depuis l'éclatement de cet esclandre, il ressort que tout est parti d'une opération dite de sécurisation combinée entre limiers et pandores.

Sous le ciel étoilé de Dakar, précisément à l'intersection appelée OIT, les forces de l'ordre, précisément le commissaire de police de la Médina et ses éléments, qui avaient reçu un signalement sur les agissements suspects concernant le sieur Ablaye Ba, passeront au peigne fin sa caisse,

La fouille approfondie du véhicule de type 4x4 de marque Hyundai Tucson s'avérera fructueuse.

En clair, le commissaire Sow découvrira un sachet en plastique de couleur jaune contenant une grosse quantité de billets noirs.



Sommé de s'expliquer, le sieur Ba tentera de nier. Se présentant comme un commerçant, il laissera entendre qu'il ignorait la provenance des billets cachés dans la voiture, qui soit dit en passant appartient à sa frangine.

Sans tarder, le commissaire Sow se rendra chez lui pour une perquisition. C'est ainsi que les limiers, qui ont bizarrement fait un accident en cours de route, découvriront dans sa maison sise à Liberté 6 un coffre fort. Ba refusera de donner le code, mais les policiers défonceront le coffre qui contenait 3.000 faux billets de 100 euros et 2700 faux billets de 50.000f.

Il revient à dakarposte qu'il y avait pas moins 330 millions de f CFA en faux billets .



Aussi, avons-nous appris de bonnes sources que les limiers ont également mis la main sur des billets noirs, coupés en 100 et 50 euros.

Aux dernières nouvelles, la somme avoisine presque 4 milliard de faux billets. Ba, pris la main dans le sac, finira par passer à table avant de balancer un certain Cheikh Kane. Qui, est mis aux arrêts.